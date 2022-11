Iran-Usa diretta: ora LIVE la partita di oggi

Iran-Usa, molto più di una partita di calcio, viste tutte le motivazioni geopolitiche che l'accompagnano. Per il resto, questo è il primo incontro in assoluto tra le due nazionali dal gennaio 2000. Nel girone si possono qualificare entrambe, così come Inghilterra e Galles. All'Iran, però, potrebbe bastare un pareggio, gli Stati Uniti invece devono vincere.