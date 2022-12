Diretta Costa Rica-Germania ore 20: LIVE le formazioni ufficiali

18:55

La Germania rischia una clamorosa eliminazione

Sfida da dentro o fuori per la Germania: arrivati alla terza giornata del gruppo E i tedeschi sono clamorosamente ultimi con un punto. Davanti c'è proprio la Costa Rica, reduce dal successo sul Giappone e con tre punti in classifica. Tutto ancora da decidere nel girone, con nessuna squadra sicura del passaggio agli ottavi. La Germania però è costretta a vincere e a sperare che il Giappone perda contro la Spagna. In caso di pareggio dei nipponici le due squadre arriverebbero a pari punti e conterebbe la differenza reti che al momento è 0 per il Giappone e -1 per la Germania. Prima però c'è da superare il difficile Costa Rica, a cui potrebbe bastare un pareggio per passare.

18:50

Costa Rica-Germania, le formazioni ufficiali

COSTA RICA (5-4-1): Navas; Aguilera, Borges, Campbell, Duarte, Fuller; Oviedo, Tejeda, Vargas, Venegas; Waston. Ct: Fernando Suarez. (IN ATTESA)

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Sule, Rudiger, Raum; Goretzka, Gundogan; Gnabry, Musiala, Sané; Muller. Ct: Flick

ARBITRO: Frappart (Francia)

Guardalinee: Back (Brasile) e Diaz Medina (Messico)

Quarto uomo: Martinez (Honduras)

Var: Fischer (Canada)

Avar: Brisard (Francia)