"Incredibile colpo di scena in Tunisia-Francia: il gol di Griezmann potrebbe essere assegnato!"

Tunisia-Francia , gara valida per il Girone D di Qatar 2022 e terminata con la vittoria dei nordafricani per 1-0 , potrebbe clamorosamente cambiare risultato , giorni dopo la fine del match. Secondo quanto riporta RMC Sport, la Federcalcio francese avrebbe fatto ricorso contro la decisione dell'arbitro di annullare il gol di Antoine Griezmann dopo la fine della partita.

"Griezmann: la Francia fa reclamo dopo l'errore di VAR e arbitro"

L'episodio è avvenuto al 98' sul punteggio di 1-0 per la Tunisia: Griezmann ha segnato dopo aver ricevuto fortunosamente la sfera a seguito del colpo di testa di Talbi. Il direttore di gara, il neozelandese Conger, aveva in un primo momento convalidato la rete dell'1-1 e aveva fischiato la fine della partita. Poi, richiamato dal VAR, era ritornato sulla sua decisione annullando il gol per posizione irregolare dello stesso Griezmann all'inizio dell'azione. Una procedura considerata sbagliata da parte della Federazione transalpina, secondo cui l'arbitro non poteva più consultare il VAR: da qui la decisione di fare ricorso.

Nel caso dovesse essere ammesso l'errore, il match potrebbe cambiare così il risultato, terminando in parità: una decisione che avrebbe conseguenze solo a fini statistici, visto che in ogni caso non cambierebbe nulla ai fini della classifica del gruppo, con la Francia già qualificata al primo posto e l'Australia in seconda posizione.