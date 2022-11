Caos in Francia, la Federazione accusa l'arbitro: "Non poteva usare il Var". Scoppia un caso

Polemiche a non finire dopo la rete annullata dall'arbitro Matthew Conger ad Antoine Griezmann , nel finale di Francia-Tunisia , ultima gara della fase a gironi del gruppo D. Secondo la Federazione francese, il direttore di gara non avrebbe potuto rivedere le immagini al Var ed ha annunciato di aver presentato un ricorso . Tutto è accaduto nei secondi finali: l'arbitro e gli assistenti inizialmente avevano convalidato la rete, tanto da fischiare anche la fine della gara.

La Francia fa ricorso

Ma mentre calciatori e assistenti stavano prendendo la via degli spogliatoi, il direttore di gara neozelandese è stato richiamato per rivedere le immagini al Var. Accortosi di un fuorigioco all'inizio dell'azione di Griezmann ha annullato la rete, facendo addirittura riprendere il gioco. Secondo la Federazione francese (che cita le linee guida del Var pubblicate dall'Ifab), il direttore di gara non poteva tornare indietro nella sua decisione ed ha deciso di presentare ricorso.