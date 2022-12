Germania eliminata, gli inglesi se la ridono e sfottono: “Vincono sempre eh…”

Gary Lineker e Alan Shearer se la ridono in diretta tv dopo l'eliminazione della Germania ai Mondiali , la seconda volta consecutiva dopo Russia 2018.

Mondiali 2022, Lineker e Shearer se la ridono in tv: ecco perché

A scatenare l'ilarità in trasmissione, un vecchio tormentone dello stesso Lineker, adattato alla nuova realtà del momento. Da "il calcio è un gioco semplice. Ventidue uomini rincorrono un pallone per 90 minuti e alla fine i tedeschi vincono sempre", a "il calcio è un gioco semplice. Ventidue uomini rincorrono un pallone per 90 minuti e alla fine i tedeschi vincono sempre" ... se riescono a superare la fase a gironi".