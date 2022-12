"Germania derubata, è un furto!". Il gol del Giappone alla Spagna scatena la polemica

Risultato clamoroso tra Giappone e Spagna, con i nipponici che hanno battuto la squadra di Luis Enrique per 2-1 qualificandosi per gli ottavi ed eliminando la Germania. Una vera e propria impresa sportiva per i giapponesi, che hanno chiuso al primo posto nel girone contro tutti i favori del pronostico. Farà però discutere il secondo gol di Tanaka, realizzato su assist di Mitoma che è arrivato sul pallone al limite per crossarlo al centro.