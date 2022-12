Diretta Olanda-Stati Uniti 1-0 LIVE Blind fallisce il raddoppio!

DOHA - Inizia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali di calcio. Le prime due formazioni a scendere in campo sono l'Olanda e gli Stati Uniti. La formazione vincitrice affronterà la squadra vincente tra Argentina-Australia.

16:25

25' Gli Stati Uniti cercano il pareggio

La formazione statunitense ha ripreso in mano la manovra, ma non riesce ad affondare in area avversaria

16:17

17' Olanda ancora pericolosa

Olandesi sfiorano il secondo gol: dopo una rapida ripartenza, Blind fallisce il raddoppio calciando sopra la traversa.

16:10

10' Olanda in vantaggio!

Dumfries scende sulla destra e serve Depay che, con un destro calibrato, infila la palla nell'angolo opposto. Olanda in vantaggio al primo affondo

16:05

5' Stati Uniti in avanti

In questo avvio di partita l'Olanda di Van Gaal è costretta a restare sulla difensiva per gli attacchi della formazione a stelle e strisce

16:03

3' Pulisic sfiora il vantaggio

Il portiere olandese sventa la prima minaccia intercettando in uscita la conclusione dell'attaccante americano

16:00

1' La partita è iniziata

E' iniziato il primo ottavo di finale della Coppa del Mondo tra Olanda e Stati Uniti

15:00

Olanda-Stati Uniti: le formazioni ufficiali



OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. CT: Louis van Gaal

STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest, Zimmermann, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Jesus Ferreira, Pulisic. CT: Gregg Berhalter

ARBITRO: Sampaio (Brasile).