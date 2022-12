Mondiali, tifosi senza parole: ecco i panini che vendono allo stadio e quanto costano

Nove euro per una specie di hot-dog contenente un würstel tutt'altro che di bell'aspetto. E' quanto denunciato dal portale brasilano Ge.globo, raccogliendo i malumori dei tifosi verdeoro recatisi in Qatar ad assistere alle imprese di Richarlison e compagni .

La protesta è divampata al grido di: "Non è possibile spendere 50 Reais (per l'appunto, circa 9 euro, ndr) per uno snack (venduto alle porte degli stadi qatarioti, ndr) così malsano!". E ancora: "E menomale che questi sono considerati i Mondiali del lusso...".

La contro-polemica in Brasile: "Vanno in Qatar e poi si lamentano per il prezzo di un panino..."

C'è anche una contro-polemica tra gli stessi brasiliani: "Spendono una marea di soldi per recarsi in Qatar e poi si lamentano per il prezzo di un panino?". La risposta, a questo punto è servita: "Non si tratta solo ed esclusivamente della cifra pagata, bensì della pessima qualità del prodotto".