Il Brasile ritrova Danilo: il sollievo di Tite e Thiago Silva

Per due giocatori il cui Mondiale è già finito, Alex Telles e Gabriel Jesus , ecco tre titolari pronti al rientro. Il Brasile si avvicina con notizie contrastanti dall’infermeria all’ottavo di finale contro la Corea del Sud , in programma alle 20 italiane di lunedì.

Brasile, non solo Neymar: contro la Corea del Sud torna anche Danilo

Nella conferenza stampa della vigilia il ct Tite ha infatti annunciato che Danilo e Neymar saranno a disposizione per la sfida contro Son e compagni, avendo recuperato a tempo di record dalle distorsioni alla caviglia con interessamento dei legamenti subite nella prima partita contro la Serbia. Ancora assente invece Alex Sandro, che non ha smaltito la lesione muscolare nella zona dell’anca subita contro la Svizzera, ma che potrebbe tornare a disposizione per l’eventuale quarto di finale: “Danilo sta bene e sarà della partita – le parole di Tite – Alex Sandro invece non è ancora a posto e non intendiamo correre alcun rischio”. Curiosamente Danilo dovrebbe giocare proprio al posto del compagno della Juventus sulla sinistra, con Eder Militao pronto a riprendersi la maglia da titolare a destra lasciato contro il Camerun a Dani Alves, diventato nell’occasione il giocatore meno giovane a giocare in un Mondiale con il Brasile nonché il secondo nella classifica all time di presenze al fianco di Roberto Carlos alle spalle del solo Cafu.

Thiago Silva: "Vogliamo andare avanti anche per Telles e Gabriel Jesus"

Presente in conferenza anche capitan Thiago Silva, che ha dedicato un pensiero ad Alex Telles e Gabriel Jesus: "Siamo contenti che Danilo sia tornato a disposizione, è bello vedere che sta bene, così come vedere che Alex Sandro e Neymar stanno migliorando. Ci possono dare tanto. Sapere che Telles e Gabriel Jesus non potranno più giocare nessuna partita in questo Mondiale è stato molto doloroso. Vogliamo andare il più avanti possibile anche per loro, sperando di riavere presto a disposizione tutti gli altri".