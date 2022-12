Diretta Brasile-Corea del Sud: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

RAS ABU ABOUD - Alle 20 (22 locali) allo Stadio 974 di Ras Abu Aboud (Doha) si gioca Brasile-Corea del Sud , match valido per gli ottavi di finale di Qatar 2022 . La Selecao di Tite si è qualificata ottenendo il primo posto nel Girone G davanti alla Svizzera per differenza reti. Eliminate Camerun e Serbia . I sudcoreani guidati in panchina dal ct portoghese Paulo Bento ha chiuso al secondo posto nel Girone H dietro al Portogallo di Cristiano Ronaldo .

Dove e a che ora vedere Brasile-Corea del Sud: orari e canali

L'incontro tra Brasile e Corea del Sud valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20 (22 locali) allo Stadio 974 di Ras Abu Aboud. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Brasile-Corea del Sud, le probabili formazioni

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Paquetà, Casemiro; Raphina, Neymar, Vinicius; Richarlison. CT: Tite. A disposizione: Ederson, Weverton, Alves, Bremer, Fabinho, Bruno Guimaraes, Everton, Fred, Rodrygo, Antony, Martinelli, Pedro.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim-Guy Seung; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Jung, Hwang; H.Son, Leek., Lee, Cho S. CT: Paulo Bento. A disposizione: Hyeon, B.Song, Cho J; Kwon K., Hong, Kim Twae-Hwan, Yoon, Son J., Paik, Na, Song M., Kwon C., Yeong, Hwang H., Hwang U.

ARBITRO: Turpin (Francia)

ASSISTENTI: Danos-Gringore

QUARTO UOMO: Vincic

VAR: Brisard

AVAR: Hernandez