Brasile-Corea del Sud 4-0 diretta: poker di Paquetá

21:05

46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO

Si riparte senza cambi e con il Brasile avanti 4-0.

20:51

45'+5' - Paquetá e Richarlison sfiorano il 5-0. Fine primo tempo

Altra bellissima azione del Brasile al 46', conclusa con un colpo di punta esterna da parte di Paquetá davvero raffinato, che però centra il portiere. Ci prova anche Richarlison poco dopo in contropiede, il tiro però è parato da Kim Seung-Gyu col piede. Finisce il primo tempo.

20:36

36' - POKER BRASILE, SEGNA ANCHE PAQUETÁ!

È un Brasile travolgente: in ripartenza Vinicius scucchiaia per l'arrivo di Paquetá, che di prima calcia al volo indovinando il diagonale vincente.

20:33

33' - Ancora Alisson su Hwang H.

Bella azione sulla linea di fondo di Hwang H. che salta Militao e tira, Alisson però chiude lo specchio.

20:29

29' - GOLAZO DI RICHARLISON E TITE BALLA!

Che gol ha fatto Richarlison! Prima un gioco di prestigio con la testa con cui palleggia tre volte come al circo, poi mette giù e scambia con Casemiro, uno-due per presentarsi da solo davanti al portiere, battuto col piatto. La festa coinvolge anche Tite che balla con la squadra.

20:17

17' - Gran parata di Alisson

Reazione della Corea del Sud, Hwang H. scarica un gran tiro dalla distanza ma Alisson vola e devia in corner: super parata.

20:13

13' - RADDOPPIO DI NEYMAR SU RIGORE!

Appena tredici minuti e il Brasile è già sul 2-0. Richarlison si procura il rigore e Neymar lo trasforma con straordinaria freddezza. Per O Ney è il secondo gol in questo Mondiale (il primo alla Tunisia) e il 76° con la Seleçao, a meno uno da Pelé.

20:07

7' - GOL DI VINICIUS!

Al primo affondo il Brasile passa in vantaggio: dribbling di Raphinha a destra e cross basso, Neymar non ci arriva ma sul secondo palo c'è Vinicius, che controlla e piazza sotto la traversa.

20:00

1' - INIZIA BRASILE-COREA DEL SUD

Inni nazionali e si parte, la Corea gioca il primo pallone. Tite recupera Neymar e lo lancia titolare nell'attacco verdeoro, dall'altra parte invece guida la difesa Kim del Napoli.

19:45

Son a caccia del primo gol

Al 91° minuto dell'ultima partita, Son ha partecipato per la prima volta a un gol in questo Mondiale con la Corea del Sud, fornendo l'assist per Hwang per la rete che è valsa la qualificazione agli ottavi. Son è ancora alla ricerca del primo gol in questo Mondiale.

19:30

Il dato curioso su Rodrygo

Rodrygo del Brasile ha fatto ammonire tre avversari in questo Mondiale, compresi due nell'ultima sfida contro il Camerun: più di ogni altro calciatore ancora nella competizione, pur avendo giocato solo 114 dei 270 minuti a disposizione.

19:15

Le formazioni ufficiali

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Paquetá, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison. Ct: Tite.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-Beom, Jung; Hwang He-Chaan, Lee, H. Son; Cho S. Ct: Paulo Bento.

19:00

Curiosità su Brasile-Corea del Sud

Questo sarà l'ottavo confronto tra Brasile e Corea del Sud, il primo in una partita ufficiale tra le due formazioni. Il Brasile ha vinto sei delle sette gare precedenti (1P), di cui l'ultima per 5-1 lo scorso giugno.

La Corea del Sud non ha mai battuto una nazionale sudamericana al Mondiale, pareggiando due volte e perdendo quattro.

Questa sarà la prima sfida a eliminazione diretta a un Mondiale per la Corea del Sud dal 2010, quando venne eliminata dall'Uruguay agli ottavi (1-2). In precedenza, ha vinto solo una delle cinque partite subito dopo la fase a gironi nella competizione (1N, 3P), nel 2002 contro l'Italia.

Il Brasile ha passato gli ottavi di finale in tutte le ultime sette occasioni in cui li ha disputati ai Mondiali, non vincendo nei novanta minuti solamente una volta e avanzando solo dopo i rigori nel 2014 contro il Cile. L'ultima volta che è stato eliminato a questo punto del torneo risale al 1990 contro l'Argentina.

