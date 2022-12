Dal Brasile ironie su Brozovic: "Un fumatore che macina chilometri"

Croazia-Giappone, Brozovic fa il "maratoneta"

La Croazia non ha finora brillato in Qatar tra fase a gironi e inizio della fase ad eliminazione diretta, pur potendo contare sulla miglior difesa dell’intero Mondiale, con appena un gol subito, contro il Canada. A scaldare l’immediata vigilia della partita in programma venerdì alle 16 italiane ad Al Rayyan ha però pensato il quotidiano brasiliano O’Globo focalizzando l’attenzione sulle prestazioni di Marcelo Brozovic. Il regista dell’Inter, pilastro del centrocampo della Croazia, ha battuto proprio contro il Giappone il proprio record di chilometri percorsi in una singola partita, toccando quota 16,7, 400 metri in più rispetto ai 16,3 che “Brozo Il Maratoneta” aveva ricoperto proprio a Russia 2018 nella semifinale contro l’Inghilterra.

O Globo stuzzica Brozovic: "Un corridore che fuma"

Un dato emblematico circa la completezza di Brozovic, che nella Croazia svolge un ruolo diverso rispetto a quello che lo vede protagonista nell’Inter, dovendo lasciare i compiti di regia a Modric per indossare quelli della mezzala di qualità, ma anche di corsa e fatica. Fin qui, quindi, solo elogi, ma O’Globo ha ironizzato definendo il dato ancora più impressionante se si considera che “Brozovic ha il vizio del fumo”. Il quotidiano brasiliano porta alcune prove, come la foto pubblicata da Brozovic su Instagram con la sigaretta in bocca al fianco di Alex Cordaz durante i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter, quella nella quale Brozo fu “pizzicato” con un pacchetto di sigarette in mano in un minimarket dopo Croazia-Spagna ad Euro 2020 o ancora un dialogo social con l’ex compagno di squadra Radja Nainggolan, durante il quale il croato ammise di “fumare di tanto in tanto”. Nulla di troppo compromettente, in verità, ma tanto è bastato per mettere pepe alla vigilia di un match che, per il Brasile, rappresenterà il primo test probante a Qatar 2022.