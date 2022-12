Il Giappone esce dal Mondiale e lascia un biglietto negli spogliatoi: cosa significa

DOHA (QATAR) - Nella sconfitta come nella vittoria il Giappone non si smentisce. Anche dopo l'amara eliminazione dai Mondiali in Qatar, arrivata solamente ai calci di rigore negli ottavi di finale contro la Croazia , la selezione nipponica ha infatti stupito e suscitato l'ammirazione dei tifosi di tutto il mondo, non solo per il gioco espresso sul prato dello stadio 'Al Janoub' ma anche per il modo in cui è uscito di scena .

Messaggi e origami

Come era già accaduto al termine dello storico successo ottenuto contro la Germania infatti, anche dopo il match perso contro la Croazia infatti i 'Samurai blu' hanno pulito lo spogliatoio lasciandolo su un tavolo alcune gru origami e un messaggio di ringraziamento. Proprio la parola 'grazie' è stata scritta in giapponese ma anche in arabo, in segno di gratitudine per l'ospitalità ricevuta in un Mondiale in cui la nazionale di Hajime Moriyasu ha recitato un ruolo da protagonista. In campo e fuori.