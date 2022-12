Brasile eliminato: i tifosi dell'Argentina senza pietà, la reazione

Un boato da parte dei tifosi dell'Argentina: è questa l'accoglienza data alla notizia che il Brasile è stato appena eliminato ai calci di rigore dalla Croazia ai Mondiali e che quindi la corsa della Selecao si ferma ai quarti di finale. Il pubblico che tifa Albiceleste è in metropolitana per raggiungere lo stadio dove, tra meno di un'ora, affronterà l'Olanda. In caso di vittoria, Messi e compagni a questo punto non affronteranno il derby classico con i verdeoro, ma Modric e gli altri giocatori croati. Ma prima bisognerà superare le trappole di Van Gaal.