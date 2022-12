Un gol in più per la storia. Neymar eguaglia Pelé per numero di reti con la maglia del Brasile: sono 77 per O Ney, come quelle segnate dalla leggenda O Rei, raggiunto grazie alla firma della stella del Psg contro la Croazia. Neymar ci è riuscito all'età di 30 anni e alla sua terza partecipazione ad un Mondiale (2014, 2018 e 2022). Con un altro gol, quindi, l'ex Barcellona potrebbe staccare definitivamente Pelé e diventare il miglior marcatore di sempre della storia del Brasile.