Croazia-Brasile 0-0 diretta: ora LIVE la partita di oggi

Sfida di livello per la prima partita che inaugura i quarti di finale di Qatar 2022. All'Education City Stadium di Al Rayyan si sfidano Croazia e Brasile: calcio di inizio alle 16 italiane. Agli ottavi i vicecampioni del Mondo avevano eliminato il Giappone soltanto dopo i rigori mentre per i verdeoro, tra i favoriti alla vittoria finale, c'era la Corea del Sud superata 4-1. Dalic schiera in attacco Pasalic nel tridente con Perisic e Kramaric punta centrale. Tite conferma in blocco l'attacco pesante con Neymar dal primo minuto insieme a Raphinha, Vinicius e Richarlison. In palio c'è la semifinale con la vincente tra Olanda e Argentina.

16:25 25' - Danilo ammonito, punizione Modric La Croazia conquista una punizione golosa per Modric dopo il brutto intervento a gamba tesa su Juranovic di Danilo, che rimedia anche il primo giallo della gara, ma l'ex Pallone d'oro spreca tutto. Proteste da parte croata, che chiedeva il rosso per il difensore brasiliano della Juve. 16:20 20' - Occasione Brasile Che occasione per il Brasile! L'attacco verdeoro fa come gli pare in area croata ma Vinicius non riesce a chiudere la triangolazione con Richarlison. L'azione prosegue ma il destro di Neymar non riesce a impensierire Livakovic. 16:13 13' - Pericolo Croazia La Croazia ha la sua prima occasione con Ivan Perisic che da pochi metri non riesce a deviare in porta il traversone teso di Pasalic. Ma gli uomini di Dalic sono vivi e si fanno sentire. 16:00 Inizia Croazia-Brasile Dopo l'emozionante momento degli inni nazionali, è il momento del fischio d'inizio per Croazia-Brasile! Subito frizzante la Selecao, che dopo cinque minuti ha la prima chance con Vinicius: comoda la parata per Livakovic.

15:30 Croazia-Brasile, i precedenti Il Brasile non ha mai perso nelle quattro gare precedenti (3 vittorie e 1 pareggio) contro la Croazia in tutte le competizioni: questa sarà la prima sfida tra le due squadre, dall'amichevole vinta per 2-0 dai verdeoro nel giugno 2018.

15:15 Croazia-Brasile, le formazioni ufficiali CROAZIA (4-3-3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, B. Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. CT: Dalic. BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. CT: Tite ARBITRO: Oliver (Inghilterra). ASSISTENTI: Burt-Beswick (Inghilterra). IV UOMO: Ghorbal (Algeria). VAR: Van Boekel (Olanda). AVAR: Irrati (Italia).