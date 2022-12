"Lascio la nazionale?". Neymar e la risposta che gela il Brasile

Brasile, l'eliminazione da Qatar 2022 scrive la storia

Così prima Rodrygo si è fatto stregare dal solito Livakovic, al quarto rigore parato dopo i tre contro il Giappone, poi Marquinhos è riuscito a spiazzare il portiere croato condannando il Brasile ad un’eliminazione che fa storia, per diversi motivi. Perché chiude l’era di Tite, il ct più longevo nella storia della Seleçao, perché fissa il nuovo digiuno record per il Brasile, mai rimasto per più di 24 anni senza un titolo mondiale (nel 2026 saranno già 26) e perché forse segna anche il tramonto del sogno di Neymar di iscrivere il proprio nome nella leggenda del proprio paese, affiancandolo a quello dei tanti numeri 10 campioni del mondo.

Brasile fuori dal Mondiale, Neymar non si dà pace

Le lacrime dell’attaccante del PSG, che proprio grazie al gol alla Croazia ha beffardamente raggiunto Pelè al comando della classifica marcatori all time del Brasile a quota 77 reti, hanno fatto il giro del mondo, così come il gesto di sportività con il figlio di Ivan Perisic venuto a consolarlo in mezzo al campo. L’incredulità di uno dei giocatori più attesi dell’intero Mondiale è palpabile nel post-partita, quasi più per l’andamento della gara, che per l’eliminazione in sé: “Mi sembra che sia tutto un incubo, non posso credere a quello che è accaduto - le parole di Neymar - questa sconfitta peserà, è una cosa troppo triste, ci farà male per molto tempo. Inseguivamo un sogno, ma purtroppo non siamo riusciti a realizzarlo. Sono cose che succedono nel calcio e nella vita, ma voglio ringraziare il popolo brasiliano per l'affetto e l'appoggio che ci ha dato".

Addio alla nazionale? Neymar prende tempo

La domanda successiva non può che essere quella sul possibile addio alla nazionale. La delusione del Qatar si aggiunge a quella della Copa America 2021, persa in casa contro l'Argentina. Nel 2026 Neymar avrà 34 anni, non certo troppi per un altro tentativo. La ferita però è troppo fresca per pensare al futuro: "Non voglio pensare se ci sia o meno un colpevole, sono troppo giù di morale per pensarci - la conclusione - Addio alla nazionale? Voglio prendermi del tempo per riflettere, per pensare alla Seleçao e a cosa voglio per me. Non chiudo le porte, ma nemmeno posso dire che al 100% tornerò. Non garantisco nulla".