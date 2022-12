Neymar dopo l’eliminazione: l’incredibile gesto verso il figlio di un avversario

AL RAYYAN - Succede anche questo al Mondiale. E forse è un altro lato bello di Qatar 2022. Dopo una partita avvincente e ricca di emozioni tra Croazia e Brasile, il campione della Selecao Neymar nonostante la rabbia e la delusione per l'eliminazione ai calci di rigore, ha dimostrato tutta la sua sensibilità ignorando la guardia di sicurezza della nazionale verdeoro andando a salutare un bambino con indosso la maglia della Croazia. Il ragazzino in questione è il figlio di Ivan Perisic. Tanto di cappello quindi per Neymar, che si è dimostrato ancora una volta un campione dentro e fuori dal campo.