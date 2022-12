Olanda-Argentina, l'abbraccio speciale di Scaloni fa il giro del mondo

La prima delle due giornate dei quarti di finale di Qatar 2022 è stata caratterizzata dalle polemiche scoppiate al termine di Brasile-Croazia e Olanda-Argentina, che hanno decretato la qualificazione alle semifinali dei vice campioni in carica e della Seleccion di un Leo Messi protagonista in campo tra assist e rigori trasformati, e fuori per le furiose polemiche con Louis Van Gaal e Wout Weghorst .

Argentina in semifinale, Scaloni si commuove con il figlio

Per fortuna, tuttavia, c’è stato spazio anche per i sentimenti e per un paio di scene particolarmente toccanti. Oltre all’inatteso abbraccio tra Neymar e il figlio di Ivan Perisic, andato a rincuorare l’avversario in lacrime dopo il ko ai rigori, anche il ct dell’Argentina Lionel Scaloni è stato protagonista di un incontro molto tenero al termine della sequenza di tiri dal dischetto contro l’Olanda. L’ex giocatore di Lazio e Atalanta è infatti corso in tribuna per abbracciare il figlio Ian, rigorosamente vestito con la maglia dell’Albiceleste: l’incontro, ripreso dalle telecamere, ha visto poi entrambi scoppiare in un pianto di gioia, emozione e liberazione.

Scaloni esalta Messi: "Van Gaal? Forse lo ha caricato..."

Poco dopo, in conferenza stampa, Scaloni è tornato sulle polemiche che hanno preceduto e seguito la gara contro l’Olanda, senza risparmiare una frecciata al collega Van Gaal per le provocazioni della vigilia a Messi: "Non è facile fare arrabbiare Messi. Non so se oggi Leo avesse una carica particolare per le parole di Van Gaal, fatto sta che è stato emozionante vederlo giocare. Aveva una carica speciale. Alla fine le discussioni da campo nascono e muoiono lì, ma penso che Leo abbia voluto dimostrare ancora una volta di essere il migliore di tutti i tempi".