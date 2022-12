"Quel giocatore è il loro punto debole", il messaggio dell'Inghilterra che ha motivato la Francia. Ecco chi era

Il duello con Kane

Secondo quanto rivela 'RMC Sport' infatti, i francesi sarebbero stati involontariamente 'caricati' dalla stampa inglese, che aveva individuato in Lloris il "punto debole" della nazionale campione del mondo. Mbappé e compagni si sarebbero così idealmente stretti attorno al loro capitano che in campo si è rivelato poi determinante con diverse parate, in particolare una su Bellingham a inizio ripresa. E chissà che non sia stato proprio Lloris, recordman di presenze con la Francia (143 finora), a 'ipnotizzare' in qualche modo Kane che dopo aver segnato un rigore ha fallito il secondo duello dal dischetto con il suo compagno di squadra del Tottenham. Un errore decisivo, festeggiato in campo da Mbappé che insieme a Lloris e agli altri 'Bleus' può continuare ora a inseguire il bis mondiale.