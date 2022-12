Argentina, la Fifa ha deciso le sanzioni: cosa succede a Messi per la semifinale

Furia Messi su Lahoz: "Inadeguato, arbitraggio inaccettabile"

Come anticipato da 'Sport', infatti, il portiere e il capitano dell’Argentina non verranno sanzionati dalla Fifa nonostante le dure critiche al termine del quarto di finale contro l’Olanda pronunciate nei confronti della direzione di gara dell’arbitro spagnolo Mateu Lahoz, definito dal numero 10 dell’Albiceleste “Totalmente inadeguato al contesto”. "Temevamo il suo arbitraggio perché lo conosciamo, ma è assurdo che la Fifa mandi un arbitro del genere per una partita così importante" aveva poi rincarato la dose la Pulce.

"Argentina-Olanda, la Fifa 'perdona' Messi e Paredes"

Il fascicolo che la Fifa ha aperto relativo alle dichiarazioni dei due giocatori e anche al comportamento di Leandro Paredes, colpevole di aver scagliato il pallone verso la panchina dell’Olanda dopo un fallo di gioco, scatenando la reazione degli avversari scattati in campo e quindi passibile di punizione per aver infranto l'articolo 16 del codice disciplinare sulla mancanza di rispetto nei confronti degli avversari non porterà infatti a sanzioni nei confronti dei singoli giocatori e per la nazionale, ma non si esclude che la Federazione argentina possa essere colpita da un’ammenda.

Argentina-Croazia, tocca a Orsato

La direzione di Lahoz, che ha estratto ben 18 cartellini gialli espellendo poi Denzel Dumfries per doppia ammonizione dopo la fine della sequenza di rigori decisivi, non è comunque piaciuto alla Fifa, che ha fatto concludere anzitempo il Mondiale dell’arbitro spagnolo, nonostante la preoce eliminazione delle Furie Rosse permettesse sulla carta a Lahoz di restare in corsa per dirigere altre partite del torneo. La semifinale Argentina-Croazia sarà invece diretta da Daniele Orsato, che arbitrerà così la terza partita a Qatar 2022, la seconda della Seleccion dopo quella contro il messico nella fase a gironi. Il Mondiale del fischietto scledense, quindi, si concluderà senza la possibilità di eguagliare Gonella, Collina e Rizzoli, i tre arbitri che hanno diretto una finale del Mondiale, rispettivamente nel 1978, nel 2002 e nel 2014.