Il post di Paredes che infiamma l'Argentina

Olanda-Argentina e quella polemica che non si placa

In particolare, riguardo il centrocampista dell'Albiceleste e della Juventus Leandro Paredes è finito ancor più sotto i riflettori per un pallone scagliato verso la panchina olandese dall'ex Psg, che ha poi scatenato una rissa in campo. Quindi, dopo il rigore decisivo segnato dall'interista Lautaro Martinez, è stata l'esultanza tutt'altro che sportiva degli argentini a scatenare le polemiche. Tutti i giocatori dell'"Albiceleste" sono infatti scattati per andare a esultare 'in faccia' a quelli dell'Olanda, affranti per la sconfitta, alimentando ulteriormente la tensione. Paredes, sui social, in questo senso, è stato uno dei più bersagliati.