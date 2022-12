Ivana Knoll: così la sexy tifosa pronostica chi vincerà tra Croazia e Argentina

Ivana Knoll continua a far parlare di sé. Dopo aver sfidato la censura del Qatar con il suo abbigliamento sexy, ora ha scelto un modo molto particolare per fare il suo pronostico sulla semifinale tra Croazia e Argentina, prevista per questa sera alle 20. I media croati hanno condiviso in un video il suo sistema. Ivana Knoll, che è una modella super sexy, su Instagram ha ben 2.5 milioni di follower.