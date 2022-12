La frase di Mbappé a Hakimi: "Mi spiace amico ma devo farlo". La replica è immediata

Nel mese di maggio, a Doha, il Paris Saint Germain ha partecipato all'appuntamento annuale per promuovere il Paese e il fondo sovrano che lo controlla. Mbappè e Hakimi erano in campo a Education City, il palcoscenico che ha ospitato Francia-Tunisia , terza partita della fase ai gironi dei Mondiali , terminata con la sconfitta per 1-0 dei transalpini, già qualificati agli ottavi di finale.

Francia e Marocco si affronteranno davvero, adesso, per le semifinali dei Mondiali. Il messaggio è diventato una profezia.

Psg: Hakimi e il legame con Mbappè

Hakimi è arrivato al Psg pagato 60 milioni, che sono andati all'Inter, più un bonus per i gol segnati. Inizialmente, il giocatore marocchino non sembrava adattarsi, nonostante la grande comunità del suo Paese presente a Parigi lo abbia aiutato molto. E' servito Mbappè per farlo integrare. I due condividono gli stessi hobby, iniziano a condividere anche le uscite serali. Diventano talmente intimi che Hakimi dichiara di essere stato uno dei pochi a sapere della decisione dell'amico di restare a Parigi, rifiutando il Real Madrid. “I compagni l'hanno scoperto sul campo, io qualche giorno prima. Ho ricevuto telefonate da persone che non mi scrivevano da anni, chiedendomi cosa avrebbe fatto il mio amico” ha dichiarato l'ex Inter a La Endurance.

Sergio Ramos il terzo

Con l'arrivo di Messi al Psg, Mbappè e Hakimi hanno mantenuto gli stessi rapporti d'amicizia. Si è unito a loro Sergio Ramos, che ha invitato entrambi a casa sua a Siviglia lo scorso 3 novembre. I tre hanno scattato delle foto nella cascina andalusa con la famiglia dell'ex simbolo del Real Madrid. Cinque mesi prima, Mbappè e Achraf Hakimi avevano mangiato insieme in un ristorante del centro nel giorno libero, proprio mentre era nel vivo la trattativa per il trasferimento del francese a Madrid.

Mbappè parla molto bene lo spagnolo. Sa tutto di Madrid grazie ad Hakimi e ora a Sergio Ramos. L'amicizia tra Kylian e Achraf dura ormai da 15 mesi, Mbappè ha affinato così la lingua iberica. Le loro apparizioni insieme si moltiplicano: gli auguri affettuosi per il compleanno del terzino a novembre, una foto insieme a Madrid mentre la stampa li seguiva da vicino, foto nello spogliatoio del Parco dei Principi, a casa di Kylian, i festeggiamenti dopo i gol.

Qatar: Mbappè da Hakimi

Durante i Mondiali, Mbappè nel giorno libero è andato a trovare Hakimi, poco prima che il Marocco affrontasse la Spagna. Naturalmente, si sono fatti delle foto per immortalare il momento. Mbappè si è poi congratulato per il passaggio del turno, avvenuto proprio grazie a un rigore di Hakimi battuto in stile Panenka. Hakimi ha festeggiato facendo il pinguino e alludendo chiaramente all'amico. Ad agosto, dopo la tripletta di Mbappè contro il Lille, il marocchino aveva firmato il pallone scrivendo: “Pinguino, numero 1”. Da allora, quando i due si scambiano messaggi sui social, compare sempre l'emoticon del pinguino. Sergio Ramos ha festeggiato un gol con il Psg facendo anche lui il pinguino.

Domani, però, Mbappè e Hakimi si incroceranno sulla fascia e in palio ci sarà la finale. L'amicizia rimarrà, ma solo uno dei due andrà in finale.