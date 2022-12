Croazia, anche Kovacic contro Orsato: "Rigore all'Argentina ridicolo"

Croazia, anche Kovacic contro Orsato: "I suoi errori ci sono costati cari"

Un rigore, quello assegnato all'Albiceleste, successivo a un corner non concesso alla Croazia. Un doppio episodio che ha fatto parecchio discutere e che ha scatenato le aspre critiche di Luka Modric nei confronti a Daniele Orsato. Sull'arbitro italiano di Schio, è stato particolarmente duro anche Mateo Kovacic: "È complicato per me commentare, abbiamo fatto del nostro meglio. Siamo stati battuti da un rigore. Non ho mai commentato gli arbitri, ma questi sono errori che ci sono costati cari".