Mondiali, sorpresa Italia: ha battuto tutti. Ecco in quale classifica

Argentina e Francia domenica si giocheranno il Mondiale 2022 . Entrambe, in questo torneo, hanno perso una partita. Era già capitato nel 1978, in Argentina, quando i sudamericani e l' Olanda si sfidarono con una sconfitta a testa nella fase a gironi, contro Italia e Scozia . L'Italia, già. Come ricorda Marca, i campioni più efficienti sono stati proprio gli Azzurri del magico 1982. Con tre pareggi nel primo girone, quell'avventura sembrava già segnata, invece la squadra di Enzo Bearzot e Paolo Rossi avrebbe poi ottenuto un record che nessun altro ha raggiunto in 92 anni di storia.

Italia di Spagna 1982, ecco il tuo record

Quell'Italia, infatti, è l'unica della storia a non aver avuto bisogno di supplementari o calci di rigore per avanzare nel torneo. Non solo: gli Azzurri non passarono mai in svantaggio in quel 1982 e non furono per un solo minuto eliminati. Ci sono andate vicino ancora l'Italia nel 38, ma ebbe bisogno dei supplementari per eliminare la Norvegia e l'Argentina di Maradona nel 1986, che però per 28 minuti fu sotto contro l'Italia nella seconda partita del girone. E pure la Germania nel 2014, che però ha avuto bisogno di 120 minuti per avere ragione dell'Algeria agli ottavi e dell'Argentina in finale.