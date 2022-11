Paolo Rossi: c'è anche un po' di Italia ai Mondiali del Qatar

L' Italia fa capolino in Qatar . Pur costretta di nuovo a guardarsi i Mondiali di calcio dal divano, la nostra Nazionale si presenta con una mostra su Paolo Rossi , l'indimenticabile Pablito scomparso due anni fa. Grazie alla collaborazione tra la mostra 'Paolo Rossi un ragazzo d'oro' e il Fifa Museum di Zurigo, 40 anni dopo la vittoria Mundial, arrivano in Asia i trofei più importanti del capocannoniere di Spagna '82 con sei reti, tra cui tre al Brasile di Zico, Falcao e Socrates, unico a riuscirci.

Rossi: il mito 40 anni dopo

I cimeli fanno tappa a Doha dall'1 al 18 dicembre, per la fase finale dei Mondiali. Ci saranno anche la moglie di Paolo Rossi, la giornalista Federica Cappelletti, e il direttore dell'esposizione, Marco Schembri. Tra gli oggetti portati in Qatar ci sono il Pallone d'oro France Football '82, la Scarpa d'oro in quanto capocannoniere in Spagna, il Pallone d'oro Fifa-Adidas per il miglior giocatore del Mondiale '82, le scarpe utlizzate proprio contro il Brasile e naturalmente la maglia numero 20, quella indossata nella finale di quel Mundial contro la Germania, finita con la vittoria per 3-1 degli uomini di Bearzot.