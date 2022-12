Per le lontre thailandesi Argentina campione

Sarà l'Argentina a vincere per le lontre. Come hanno fatto a dircelo? Hanno svuotato la bottiglia piena di pesce più vicina alla bandiera argentina. Si tratterebbe di un risultato che farebbe particolarmente felice Lele Adani, seconda voce e commentatore tecnico delle partite fin qui giocate dall'Albiceleste e sfegatato sostenitore di Leo Messi. Adani che però non sarà ai microfoni proprio per la finale.