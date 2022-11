Mondiali: l'erede del polpo Paul è il cammello Camilla

L'erede del polpo Paul è il cammello Camilla, che ha iniziato a fare le previsioni delle partite dell'Inghilterra ai Mondiali in Qatar. E non solo degli inglesi, Ha cominciato, naturalmente, dalla prima gara per la nazionale di Southgate, quella che oppone i Tre Leoni all'Iran. A riferirlo è il Sun. Il cammello non ha avuto esitazioni e si è diretto immediatamente verso la bandierina inglese. Secondo i proprietari dell'animale, entrambi di 52 anni, l'animale “non si sbaglia mai”. Vernon Moore, in particolare, ha rivelato: “E' il miglior presagio possibile per Gareth e i ragazzi”.