Il piano anti Mbappé per la finale è pronto: una decisione di Scaloni è cruciale

Mbappè osservato speciale dagli argentini per la finale dei Mondiali . E non potrebbe essere altrimenti. Secondo il quotidiano Olè, nell'allenamento di venerdì Lione Scaloni ha provato diverse tattiche per fermare e contrattaccare contro i Bleus della Francia. Fin qui, il commissario tecnico argentino è stato camaleontico, adattandosi alle situazioni diverse da partita a partita.

Contro l' Olanda , ai quarti, abbiamo visto una Seleccion difendere a cinque per rispondere al modulo proposto da Louis van Gaal . Difficile dunque sapere oggi con che schema l' Argentina affronterà la Francia . Sempre secondo Olè, Scaloni ha provato per la prima volta il 5-3-2 venerdì. L'obiettivo, infatti, è rinforzare gli ormeggi per limitare al massimo Mbappè, arma offensiva numero uno per Deschamps .

Davanti al portiere Emiliano Martinez, la difesa era composta da Nahuel Molina e Marcos Acuna sulle fasce, con la cerniera centrale formata da Cristian Romero, Nicolas Otamendi e Lisandro Martinez. Ma Scaloni pensa anche all'utilizzo di Angel Di Maria nella formazione titolare. Il calciatore della Juve, titolare nei gironi, ha poi perso il posto a causa di problemi fisici e del riassestamento tattico dell'allenatore. Contro la Croazia è rimasto in panchina il Fideo, ma fisicamente ora dovrebbe essere al 100 per cento e dunque non è escluso che giochi dal primo minuto la finale. In questo caso, Scaloni passerebbe al 4-3-3. Lisandro Martinez non sarebbe titolare e Molina verrebbe sostituito da Gonzalo Montiel, in veste più difensiva rispetto all'Atletico Madrid.

Infine, in allenamento, Scaloni ha lavorato pure sul 4-4-2, senza Di Maria, con molta densità in mezzo, come nell'ultima partita. In tutti e tre i moduli provati, l'obiettivo principale è sempre stato mettere i bastoni tra le ruote a Mbappè.