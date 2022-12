Messi, la lettera che fa piangere dalla commozione: “Prima di morire voglio abbracciarlo”

Prima di arrivare in Spagna, il fuoriclasse argentino Leo Messi ha frequentato la General Las Heras School di Rosario , dove ha avuto come insegnante dalla prima alla terza elementare Monica Domina . Alla vigilia della finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia , proprio la maestra ha sorpreso tutti dedicando una commovente lettera alla Pulce.

Domina e Messi non hanno contatti da nove anni, ma ciò non ha impedito alla maestra di dedicare alcune parole al suo e allievo. Nel corso del programma Super Deportivo Radio, la donna ha spiegato: “Passeggiando per il quartiere di Lionel ho iniziato a pensare e ho detto: 'oh, come mi piacerebbe vederlo'. E ho detto: 'vado a scrivergli una lettera, spero che gli arrivi'”. Ha quindi aggiunto: “Voglio vederlo perché non sto molto bene, mi stanno facendo degli esami al cuore. E io dico: prima di morire, voglio abbracciarlo”.

La lettera della maestra Domina a Messi

Ecco il testo della lettera della maestra Domina: “Ciao Messi. Grazie a Dio sono stata la tua insegnante. E grazie a te per essere stato un mio studente. Grazie per essere come sei. Non cambiare mai. Sei un essere meraviglioso, sensibile, semplice, un compagno. Grazie per avermi fatto sentire questo orgoglio di far parte della tua vita. Scusa per le mie richieste”.

E poi: “Grazie per averci dato un'estrema felicità in questi tempi di tante battute d'arresto, perché hai saputo portare il tuo gruppo dove si trova. Vederti felice è la mia felicità. Mi piace che tu possa esprimere i tuoi sentimenti. Grazie per la tua gloria”.

Infine: “Mi piacerebbe abbracciarti. Ci hai già reso felici. Buona fortuna. Ti vogliamo bene”.