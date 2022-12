Francia-Argentina, svelata la lista dei vip di Macron: uno è molto insolito

Sono tanti gli invitati prestigiosi che il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha convocato per la finale dei Mondiali tra Francia e Argentina . Macron sarà di nuovo allo stadio come per la semifinale, e sarà accompagnato da diverse personalità che viaggeranno sul suo aereo in direzione Doha. Tra loro c'è anche un ospite particolare.

Ci sarà poi Stéphanie Frappart, prima donna in Qatar ad arbitrare una partita di Coppa del mondo maschile (Germania-Costa Rica, fase a gironi), ma poi esclusa dalla Fifa per la lista dei direttori di gara per le semifinali per evitare ogni sospetto di favoritismo nei confronti dei Bleus.

Ci sarà un robot connesso, prodotto in Francia, che permetterà a un bambino ricoverato in Argentina di seguire la finale come se fosse a bordo campo. Infine, come ha sottolineato il ministro dello Sport transalpino, Amélie Oudéa Castera, Macron avrebbe piacere di avere al suo fianco anche gli assenti illustri della nazionale: Paul Pogba, N'Golo Kanté, Mike Maignan, Christopher Nkunku e Presnel Kimpembe.