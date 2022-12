Croazia-Marocco 2-1 diretta: Orsic vicino alla doppietta

58' - meglio la Croazia

Meglio la Croazia in questo inizio di secondo tempo. I vicecampioni del mondo spingono per trovare la rete del 3-1, il Marocco al momento non fa paura.

17: 04

47' - Orsic vicino alla doppietta

Va vicino alla doppietta personale Orsic con un tiro da fuori area: palla deviata e in calcio d'angolo.

17:02

46' - inizia il secondo tempo

L'arbitro dà il via al secondo tempo. Si riparte dal 2-1 per la Croazia sul Marocco, grazie al bellissimo gol di Orsic.

16:48

47' - fine del primo tempo

L'arbitro fischia la fine di un bellissimo primo tempo. La Croazia chiude la prima parte in vantaggio 2-1, grazie a una bellissima rete al 42' di Orsic. A sbloccare il match invece ci ha pensato Gvardiol di testa su schema di punizione, risposta immediata del Marocco con Dari sempre su sviluppo di calcio piazzato.

16:42

42' - vantaggio ancora della Croazia: gol pazzesco di Orsic

Ancora in vantaggio la Croazia grazie a un gol bellissimo di Orsic con un piattone a giro sul secondo palo: parabola bellissima con Bono che sfiora, palla sul palo e poi dentro.

16:36

37' - pericoloso ancora En-Nasyri di testa

Su sviluppo di calcio d'angolo, En-Nasyri svetta di testa più alto di tutti beffando Perisic: il pallone attraversa l'area e termina sul fondo.

16:28

29' - En-Nasyri vicino al vantaggio

Bellissima azione del Marocco sulla fascia destra, con Hakimi che scambia bene e mette in area un cross perfetto per En-Nesyri: l'attaccante però è troppo avanti e non impatta col pallone di testa a porta vuota.

16:23

24' - Modric mette i brividi a Bono

Modric mette i brivi al portiere Bono: conclusione dal limite dell'area dell'ex Pallone d'Oro sotto le gambe di Dari, l'estremo difensore del Marocco para e smanaccia in due tempi.

16:17

18' - Croazia pericolosa

Meglio la Croazia, nonostante il pareggio immediato. Modric e compagni reagiscono subito e sfiorano la rete con Kramaric, che di testa però spreca da ottima posizione. Poco prima, Orsic viene murato sul più bello dopo un contropiede pericoloso.

16:09

9' - pareggio immediato del Marocco

Pareggio immediato del Marocco, anche questa volta su sviluppo di calcio di punizione: Dari è abile di testa a beffare Livakovic, in ritardo in uscita.

16:06

7' - Croazia in vantaggio: gol di Gvardiol

Schema perfetto della Croazia su punizione: la palla finisce a Perisic che serve un cioccolatino a Gvardiol, abile di testa a battere Bono per l'1-0.

16:02

2' - grande rischio per Bono

Il portiere del Marocco rischia tantissimo: con un rinvio rasoterra, Bono calcia la palla sul fondo sfiorando il palo alla propria sinistra.

16:00

1' - si parte

L'arbitro Al Jassim fischia per il calcio d'inizio. Partono subito forte i vicecampioni del mondo, sugli spalti invece si fanno sentire i marocchini.

15:53

Momento degli inni: ultimo canto per Modric ai Mondiali

Prima del match come sempre gli inni: si parte con quello croato, poi sarà la volta dei marocchini. Nello stadio grande presenza dei tifosi nordafricani. Sarà l'ultima volta che Modric canterà con la mano sul cuore in un Mondiale: quello di oggi, salvo soprese, sarà l'ultimo match del Pallone d'Oro in Coppa del Mondo.

14:50

Croazia-Marocco: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali del match tra Croazia e Marocco, valido per il terzo posto ai Mondiali in Qatar:

CROAZIA (3-5-2): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Guardiol; Orsic, Modric, Livaja, Kovacic, Perisic; Kramaric, Majer.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiatallah; Amrabat, Sabiri, El Khannous; Ziyech, En Nesyri, Boufal.

Nel penultimo match dei Mondiali in Qatar si sfideranno le due perdenti delle semifinali: la Croazia e il Marocco. I vicecampioni in carica hanno perso 3-0 contro l'Argentina, i nordafricani 2-0 contro la Francia. Modric e compagni vogliono chiudere al meglio il torneo, conquistando ancora una volta il podio dopo il 2018 (secondo posto con finale persa contro i blues). Amrabat e compagni, invece, vogliono regalare all'Africa un altro grande traguardo storico.

Croazia-Marocco: stadio, orario, arbitro e dove vedere il match

Croazia-Marocco si giocherà allo stadio internazionale Khalifa e il fischio d'inizio è in programma alle ore 16. Sarà l'arbitro Al Jassim a dirigere la sfida tra le due compagini. Il match sarà trasmesso in tv su Rai Uno e in streaming su RaiPlay.