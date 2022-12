Argentina contro Mbappé negli spogliatoi: la frase shock dopo la vittoria Mondiale

C'è ancora tanto da raccontare sui Mondiali che si sono conclusi ieri con la vittoria dell' Argentina . E c'è tanto da dire perché proprio i sudamericani, nei festeggiamenti, sono andati un po' sopra le righe. Ci sono retroscena da spogliatoio che sono stati puntualmente ripresi e diventati ora video virali. Di un momento di estrema felicità, certo, ma anche di frasi shock contro gli sconfitti. In questo caso il bersaglio è Kylian Mbappè , proprio l'uomo che ha tenuto in piedi la Francia , portandola fino ai rigori.

A un certo punto, negli spogliatoi ebbri di felicità, parte un coro contro l'attaccante transalpino, il migliore insieme a Leo Messi : “Un minuto di silenzio per Mbappè, che è morto”. E gli argentini iniziano il loro trenino dei festeggiamenti.

Bisognerebbe aggiungere che proprio gli sconfitti, i francesi, non hanno risposto a queste schermaglie dialettiche. Anche se i media hanno posto in risalto come il 3-2 di Messi, a loro dire, dovesse venire annullato perché erano entrati sul terreno di gioco due calciatori della panchina. Dalle immagini, però, sembra che l'intrusione sia avvenuta quando il pallone aveva già varcato la linea della porta difesa da Lloris.