Argentina campione: è partita per Buenos Aires, scalo a Roma

Secondo i media argentini, il rientro a casa originariamente era previsto per le ore 22 ora di Buenos Aires, ma siccome c'è stato un ritardo nella partenza e ci sarà pure lo scalo a Roma di un'ora e mezza circa, al momento non si sa con precisione a che ora l'Albiceleste atterrerà in patria. Sono incerti, al momento, anche i movimenti una volta atterrato l'aereo. Come si svolgeranno i festeggiamenti?

Si sa che lunedì sera la Seleccion percorrerà il breve tragitto dall'aeroporto alla sede dell'Afa, in attesa del via libera per la visita alla Casa Rosada. Già organizzate le misure di sicurezza per oggi e per martedì, ma si attende l'ok dei giocatori. Saranno loro, in accordo con staff tecnico e Federazione argentina, che avranno l'ultima parola sulla visita alla sede del Governo, tradizione in Argentina. Nei precedenti due Mondiali vinti, era sempre successo. Il presidente dell'Afa, Claudio Chiqui Tapia, è in contatto con le autorità politiche del paese.