Lady Messi sui social: “Leo, sappiamo quanto hai sofferto”

Antonela Roccuzzo: “Grazie per averci insegnato a non mollare mai”

L'influencer ha ricordato, nel messaggio, tutti gli anni in cui Messi ha lottato per raggiungere il grande obiettivo, vincere il Mondiale come fece 36 anni fa anche Diego Maradona: “Campioni del mondo! Non so nemmeno come iniziare... Che grande orgoglio proviamo per te, Leo Messi. Grazie per averci insegnato a non mollare mai, che dobbiamo lottare fino alla fine. Finalmente è successo...Sei campione del mondo! Sappiamo cosa hai sofferto per così tanti anni, cosa volevi ottenere. Forza Argentina!!!”. Tre punti esclamativi, come tre sono i successi mondiali dell'Argentina.