Francia, Benzema può tornare. Ma a una sola condizione

Il Pallone d'Oro in carica Karim Benzema non ha preso parte alla Coppa del Mondo in Qatar a causa di un infortunio muscolare alla vigilia dell'inizio del torneo.

Benzema in nazionale solo con Zidane

Il rapporto di Benzema con la nazionale francese è tormentato ormai da anni, e i problemi risalgono a molti anni fa, quando era uscito il caso Valbuena (2015, ndr), per il quale Karim era stato punito con l'eslusione dai convocati per molti anni.

Nel corso di questa Coppa del Mondo, Benzema sarebbe potuto tornare a disposizione di Deschamps per le ultime fasi del torneo, ma alla fine l'attaccante del Real Madrid è rimasto a casa, non richiamato dal CT transalpino nemmeno per la finale.

I rapporti tra i due sono tesi, e secondo il sito francese Foot Mercato, il Pallone d'Oro in carica prenderà in considerazione un ritorno in nazionale soltante se Deschamps verrà sostituto da Zinedine Zidane alla guida dei Galletti.

La federazione vorrebbe continuare con Deschamps

Non è un segreto, tuttavia, che sia il presidente della federazione francese Noel Le Graet sia il presidente della Repubblica Emmanuel Macron vorrebbero continuare a vedere Deschamps alla guida della nazionale.

L'ex mediano della Juventus allena la Francia ormai da 10 anni, e il suo contratto scadrà il prossimo 31 dicembre. L'Equipe nei giorni scorsi aveva sottolineato i tentennamenti dell'attuale CT, che sarebbe intenzionato ad accettare di rimanere in carica solamente se gli si presenterà un progetto a lungo termine, almeno fino ai prossimi Mondiali del 2026.

Zidane da tempo collegato alla Francia

Nel caso Deschamps non accetti il ruolo e decida di non rinnovare il proprio contratto, Zidane è il numero 1 per sostituirlo. Il suo nome infatti gira ormai da molti anni negli ambienti federali, già dal primo addio al Real Madrid.

Zidane e Benzema si conoscono bene, con Zizou che ha allenato Benzema per tutti gli anni che ha passato al Santiago Bernabeu. Dalla Francia pensano dunque che l'influenza di Zidane potrebbe convincere Benzema a tornare sui propri passi.

Dalla pagine di AS, Toni Kroos, attuale mediano del Real, ha anche parlato della possibilità di vedere il proprio ex tecnico Zidane alla guida della Francia:

"Penso che Zizou sarebbe non solo un buon successore, ma il miglior successore possibile. La domanda principale è: cosa vuole Didier Deschamps? Direi che c'è un 70/30 di possibilità che Zizou diventi il nuovo allenatore della Francia. Credo che voglia davvero tornare ad allenare".