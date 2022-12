Zidane o Deschamps, la Francia decide il ct

Nell’estate del 2018, dopo la vittoria in Russia, milioni di francesi cantavano la Marsigliese e la canzone dedicata a N’Golo Kanté sulle note di ‘Les Champs-Élysées’. Quattro anni dopo non c’è stato il bagno di folla, ma in 10mila si sono comunque presentati a Place de la Concorde per ringraziare, al coro di ‘Merci les Bleus’, i vicecampioni del Mondo. La federcalcio avrebbe voluto evitare, ma sono stati gli stessi giocatori che hanno chiesto esplicitamente di ricevere l’abbraccio dei tifosi al loro rientro in patria. La location era la stessa del 2006, quando la Francia perse la finale di Berlino contro l’Italia: l’Hotel de Crillon, recintato a dovere per permettere alla squadra di arrivare in tutta serenità al centro di Parigi intorno alle 21.15, circa un’ora dopo l’atterraggio all’aeroporto Charles de Gaulle.

L'abbraccio dei tifosi Mbappé e compagni sono stati scortati dalla polizia durante tutto il percorso in cui hanno percepito, moderatamente, l’affetto dei francesi. Che il giorno prima, sintonizzati su TF1, erano ben 24 milioni. «Era nostro dovere ringraziare tutti i francesi che ci hanno sostenuto - ha raccontato Deschamps -. Abbiamo condiviso emozioni favolose anche se l'ultima è crudele e fa male. Ma non dobbiamo dimenticare tutto quello che questo gruppo ha fatto pur incontrando difficoltà prima e durante la Coppa del Mondo». Uno stato d’animo che i presenti a la Concorde hanno percepito. Per 18 minuti sono stati in qualche modo ringraziati dalla squadra, accalcata sui balconi dell’hotel in cui Giroud e Griezmann, i più sorridenti, hanno provato ad animare la folla a mo’ di capi ultrà. «Ci daremo un grande abbraccio e andremo in vacanza per ricaricare le batterie: c’è una stagione da finire - ha raccontato il milanista, tra i più acclamati -. È sempre difficile lasciare un gruppo con cui hai passato un mese e mezzo, siamo come una famiglia, come fratelli». Momenti belli vissuti dal vivo, mentre sui social Tchouameni, Coman e Kolo Muani hanno dovuto chiudere la possibilità di commentare i loro post dopo aver ricevuto insulti razzisti. I primi due avevano sbagliato i rigori costati cari alla Francia. L’attaccante aveva invece fallito il possibile 4-3 nel 2° tempo supplementare.

Futuro incerto Oggi o al massimo domani Deschamps scioglierà intanto le riserve sul suo futuro. È in carica dal 2012 e dopo 10 anni potrebbe aver voglia di prendersi una pausa o di aspettare la chiamata di un club. Ha vinto tutto o quasi, l’ex juventino. Un Mondiale, una Nations League, gli è mancato l’Europeo, ma in 10 anni da ct è arrivato quasi sempre in fondo a ogni competizione. Compito non facile, visto che ha dovuto convivere negli ultimi anni con l’ombra di Zidane, pronto a prendere il suo posto dopo aver lasciato il Real Madrid nell’estate del 2021. La sensazione, almeno secondo L’Equipe, è che Deschamps abbia intenzione di restare, a patto che la federcalcio gli offra un contratto fino al Mondiale del 2026.