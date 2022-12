Mondiali, il Brasile si accontenta del miglior gol grazie a Richarlison

I candidati sconfitti per il miglior gol

Gli altri goal in lizza erano: Mbappé vs Polonia, Paik Seung-Ho vs Brasile, Al-Dawsari vs Argentina, Richarlison vs Corea del Sud, Chavez vs Arabia Saudita, Neymar vs Croazia, Enzo Fernandez vs Messico e Gakpo vs Ecuador. Non c'è stata però storia, a sorridere alla fine è stato Richarlison. Una magra consolazione per il Brasile, vista l'eliminazione ai quarti contro la Croazia (con gol del pareggio al 117' firmato da Petkovic e successiva sconfitta ai rigori) e il trionfo dei rivali dell'Argentina.