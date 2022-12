La mossa social di Infantino dopo il caos Salt Bae nella finale mondiale. La scelta è definitiva

Non si placano le polemiche relative alla presenza in campo di Salt Bae, famoso chef turco con ristoranti in tutto il mondo, nel corso dei festeggiamenti dell'Argentina per la vittoria della Coppa del Mondo, arrivata domenica scorsa dopo una partita epica contro la Francia, terminata 4-2 dopo i calci di rigore dopo il 3-3 dei 120 minuti.