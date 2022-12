Mbappé rivela cosa ha detto a Messi dopo la finale Mondiale: tifosi increduli

Una finale ancora difficile da digerire . Anche con la ripartenza della Ligue 1, Kylian Mbappé non riesce a lasciar andare la delusione per la sconfitta contro l'Argentina , con il compagno di squadra al Psg Lionel Messi che ha finalmente alzato la Coppa del Mondo. Il fuoriclasse francese è tornato subito ad imporsi nel campionato francese, risultando decisivo nella vittoria contro lo Strasburgo. Nell'intervista post-partita, però, l'attenzione è stata rivolta ancora una volta alla finale persa con la Francia .

Le parole di Mbappé a Messi

Mbappé, a cui non è bastata una tripletta in finale e il titolo di capocannoniere del torneo per trionfare al Mondiale, ha infatti svelato cosa ha detto a Messi dopo la fine dei calci di rigore che hanno incoronato l'Argentina. "Ho parlato con Messi dopo la partita - svela il fuoriclasse francese -, mi sono congratulato con lui. Vincere il Mondiale era importante per lui, ma anche per me. Io però ho perso e penso che bisogna mostrare maturità e congratularsi con chi ha vinto".