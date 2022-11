Il clamoroso ko dell'Argentina salva un record dell'Italia: ecco quale

In Qatar, è andata in scena la prima sorpresa dei campionati del mondo. L'Arabia Saudita, andata in svantaggio per un rigore di Messi dopo 10', è riuscita a rimontare a inizio ripresa con un uno-due micidiale. Inutile poi il tentativo per Di Maria e compagni di cercare la via del gol, nonostante i quasi 14' di recupero concessi dall'arbitro.

Italia: la striscia record con Mancini

E' recente la striscia di 37 partite consecutive senza sconfitte dell'Italia. E' stata ottenuta con Roberto Mancini in panchina ed era iniziata nel 2018, per interrompersi tre anni dopo a Milano, con il successo per 2-1 della Spagna nelle semifinali della Nations League. La prima sconfitta in casa, in gare ufficiali, per gli azzurri dal 1999. L'Italia aveva battuto il precedente record di 35 partite senza ko totalizzato da Brasile e Spagna. Ed era riuscita nell'impresa pareggiando 0-0 con la Svizzera, per poi continuare battendo 5-0 la Lituania.

In queste 37 partite, 30 erano state le vittorie e 7 i pareggi. Per un totale di 93 gol segnati e appena 12 subiti.