L'Arabia batte l'Argentina: a quanto era data la quota della vittoria contro Messi

Incredibile risultato nella prima partita del girone C dei Mondiali in Qatar. L'argentina, una delle favorite per la vittoria finale, perde contro l'Arabia Saudita per 2-1. Dopo un primo tempo a senso unico a favore degli uomini di Scaloni (avanti 1-0 e con tre reti annullate per fuorigioco), la squadra saudita nel scondo tempo è riuscita a ribaltar eil risultato conquistando i primi 3 punti nel girone C. Inutile quindi la rete del vantaggio di capitan Messi.