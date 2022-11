Argentina nel tunnel, Di Maria non fa drammi

È stato un debutto da incubo quello vissuto a Qatar 2022 dai due argentini della Juventus, Angel Di Maria e Leandro Paredes, titolari nella clamorosa sconfitta subita dalla Seleccion contro l’Arabia Saudita. Per una delle favorite per il successo finale la corsa si fa quindi già in salita, nonostante un primo tempo con il repentino vantaggio siglato da Messi su rigore, concesso dal Var proprio per un fallo su Paredes, e tre gol annullati per fuorigioco, due a Lautaro e uno allo stesso Messi.

L'Argentina affonda contro l'Arabia Saudita: le prestazioni di Di Maria e Paredes Dopo l’uno-due dell’Arabia Saudita ad inizio ripresa proprio Di Maria è stato tra i più attivi dell’Argentina. Il Fideo ha creato parecchie situazioni di superiorità numerica, ma il muro saudita ha sempre avuto la meglio sui tanti, troppi secondo quanto dichiarato da Messi, traversoni messi in mezzo dai giocatori di Scaloni, che subito dopo lo svantaggio ha tolto dal campo Paredes per far entrare Enzo Fernandez.