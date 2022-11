Di Maria demolito in diretta tv da Neville: "Ha fatto una cosa che mi ha deluso..."

DOHA (QATAR) - Dopo il clamoroso ko incassato dall'Arabia Saudita all'esordio ai Mondiali in Qatar l' Argentina si è rialzata, grazie al successo ottenuto sul Messico nella seconda giornata del Gruppo F . Una vittoria che non ha comunque evitato critiche ad alcuni calciatori della ' Seleccion ', che ha faticato fino al gol con cui Messi ha sbloccato il risultato, tra i quali spicca il nome di un Di Maria non trascendentale ma conunque autore dell' assist per la 'Pulce' .

Critiche anche per Scaloni

Contro l'attaccante della Juventus si sono scagliati in particolare Gary Neville e Roy Keane: "Il calciatore più deludente che abbia mai giocato per lo United, non ha cuore" hanno sentenziato i due ex 'Red Devils' ora commentatori televisivi - come riporta il 'Daily Mail' -parlando del 'Fideo', che a Manchester ha vissuto la stagione 2014/2015 (arrivato dal Real Madrid, totalizzò 4 gol e 12 assist in 32 partite) prima di trasferirsi al Psg. Di Maria a parte comunque, Neville e Keane dopo il match contro il Messico non sono stati teneri nemmeno con gli altri calciatori dell'Argentina e con il ct Lionel Scaloni: "È questa 'Argentina? Non c'è ritmo e non c'è gioco" ha sottolineato l'ex terzino, mentre secondo l'ex mediano "l'allenatore ha apportato cinque modifiche ma non c'è stata alcuna reazione".