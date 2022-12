Il rito del portiere dell'Argentina prima dei rigori: sputa sui guanti e poi....

E' diventato eroe nazionale Emiliano Martinez, il portiere dell'Argentina che ai quarti di finale ha eliminato l'Olanda parando due rigori a van Dijk e Berghuis. Non è passato inosservato un gesto che pare essere un vero e proprio rito da parte del numero uno dell'Albiceleste: prima di ogni tiro dagli undici metri degli avversari, infatti, sputa sui guanti. Così come alcuni gesti per innervosire chi sta per calciare. Al secondo penalty, ha aspettato Berghuis con il pallone in mano, come a volerglielo consegnare, ma quando l'olandese si è avvicinato, lo ha buttato a lato.