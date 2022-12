Shock dal Portogallo: "Complotto contro Ronaldo, il Mondiale lo deve vincere Messi"

Non c'è solo Pepe a promuovere tesi cospirazioniste riguardo a presunti favoritismi all' Argentina per - in qualche modo - "spingere" Lionel Messi verso la finale alla vittoria finale "eliminando ogni ostacolo potenzialmente pericoloso, primo fra tutti Cristiano Ronaldo ".

Bruno Fernandes: "Arbitro argentino in Marocco-Portogallo? Assegnazione molto sospetta"

E ancora: "Non so se daranno il trofeo all'Argentina. Non mi interessa, dico comunque quello che penso. È molto strano essere arbitrati da un arbitro di un paese ancora in corsa, a questo punto del torneo. Non ci sono arbitri portoghesi in questa Coppa del Mondo ma, nel penultimo quarto di finale ne hanno mandato uno dell'Argentina, già certa della semifinale...".