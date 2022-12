Argentina campione: la clamorosa profezia di Maradona in una foto di 36 anni fa

Diego Maradona, 36 anni fa, avrebbe profetizzato l'Argentina campione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Le prove in una fotografia del Pibe de Oro mentre alza al cielo la Coppa del mondo vinta in Messico 1986. Quel giorno, all'Azteca, Dieguito vinse 3-2 contro la Germania Ovest. Era il 29 giugno del 1986. Tra le tante foto scattate, una in particolare farebbe sognare i tifosi dell'Albiceleste.