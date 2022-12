Adani non si tiene più: la frase su Messi fa infuriare i social

Adani esalta Messi: è bufera sui social

Adani nell'occhio del ciclone: cosa ha detto

Nonostante le feroci critiche ricevute nei giorni scorsi per l’eccessiva enfasi con la quale commenta la Nazionale di ct Scaloni, Adani non si smentisce ed esalta ancora le gesta della 'Pulce' argentina: "Solo nel genio di Messi c'è una giocata così che riporta Maradona dentro a un campo da calcio", commenta un estasiato Adani dopo l'assist di Leo a Julian Alvarez in occasione del terzo gol. Poi aggiunge: "Dribbla tutti, anche i cammelli del deserto, non lo prendono mai", sottolinea la seconda voce delle telecronache Rai per la Coppa del Mondo. "Elargisce amore a tutti attraverso una palla da calcio, questo sta facendo Messi", prosegue Adani, suscitando la pronta reazione dei social che non sembrano apprezzare a pieno la tangibile passione dell'ex calciatore per il 'futbol' sudamericano.