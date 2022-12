Lady Lautaro, paura al Mondiale e denuncia social: "Una vergogna"

Brutta disavventura per Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo in Qatar. L'indomani della vittoria dell'Argentina per 3-0 contro la Croazia, la coppia - in uscita libera - si sarebbe fermato in un centro commerciale di Doha in cui, all'interno di un bar, ha ordinato una bevanda, nella fattispecie un succo di frutta.